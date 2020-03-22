السعودية اليوم / المغرب: ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 96 حالة



الرباط 26 رجب 1441 ه موافق 21 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفعت من 86 إلى 96 حالة إصابة مؤكدة، بعد أن سجلت مصالحها اليوم 10 إصابات جديدة بالفيروس، في عدة مناطق تتقدمها جهات الرباط والدار البيضاء وفاس.

وبذلك تكون الحصيلة، إضافة إلى هذا العدد، هي ثلاث وفيات، وثلاث حالات شفي أصحابها، و441 حالة مستبعدة.

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23:55ت م

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