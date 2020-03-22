

مكة المكرمة 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس

عمدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى رفع السجّاد من الحرمين الشريفين، في إطار جهودها وخططها الاحترازية لمنع وصول فايروس كورونا الجديد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي.

جاء ذلك حرصاً من الرئاسة على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، ولمزيد من الوقاية والاحتراز.

// انتهى //

23:46ت م

0155





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئاسة شؤون الحرمين ترفع السجّاد من الحرمين الشريفين للوقاية من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.