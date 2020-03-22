السعودية اليوم / بريطانيا تسجل ارتفاعا في عدد وفيات فيروس كورونا إلى 233 شخصاً



لندن 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس

أكدت وزارة الصحة البريطانية وفاة 53 شخصًا اليوم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة إلى 233 شخصاً والإصابات إلى 5000 حالة.

وحذر وزير البيئة جورج يوستيس في مؤتمر صحفي عقده اليوم، من الشراء بدافع الذعر، وأخبر الناس أن "يتحملوا المسؤولية عند التسوق"، وحثهم على التفكير في العاملين في هيئة الصحة الوطنية (NHS)، بينما حدد الإجراءات اللازمة لتعزيز سلسلة الإمدادات الغذائية وسط أزمة تفشي فيروس كورونا.

ووقعت هيئة الصحة الوطنية اتفاقا مع المستشفيات المستقلة في البلاد من شأنه توفير مزيد من الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي وآلاف العاملين الإضافيين في مجال الرعاية الصحية ابتداء من الأسبوع المقبل لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقالت الهيئة :إن قرابة 20 ألفا من العاملين المؤهلين تماما سينضمون إلى حملة الهيئة لمكافحة الوباء للمساعدة في مواجهة تصاعد متوقع في عدد حالات الإصابة.

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23:24ت م

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