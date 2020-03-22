السعودية | شؤون الحرمين ترفع السجاد من الحرمين الشريفين

شكرا لقرائتكم شؤون الحرمين ترفع السجاد من الحرمين الشريفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برفع السجاد من الحرمين الشريفين، وذلك ضمن خططها الاحترازية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي.

جاء ذلك خلال مراجعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس للإجراءات التي اتخذتها الرئاسة العامة والتأكد من تطبيقها كما هو مخطط له مع الجهات المعنية، حيث وجه برفع جميع السجاد من المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا.

وجاء هذا التوجيه من أجل سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، ولمزيد من الوقاية والاحتراز.