حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد استمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على معظم مناطق المملكة تؤدى إلى شبه انعدام في الرؤية الافقية على منطقتي الشرقية والرياض وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية يصحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على تلك المناطق.

كما توقعت استمرارهطول امطار رعدية وفرصة لتكون الضباب على منطقة نجران والاجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية كذلك على مرتفعات جازان وعسير.