شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الصحة توضح حقيقة ما تم تداوله بشأن وجود حليب يقي من الأمراض المنتشرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نفت وزارة الصحة ما تم تداوله بشأن حليب آرلا أورجانيك الذي يروج له بأنه يقي من الأمراض والفيروسات المنتشرة. نفت وزارة الصحة ما تم تداوله بشأن حليب آرلا أورجانيك الذي يروج له بأنه يقي من الأمراض والفيروسات المنتشرة. وقالت وزارة الصحة:" لا يوجد دراسات علمية كافية تثبت صحة ما تم ذكره، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية". Advertisements وكان البعض يروج لحليب آرلا أورجانيك بأنه يحمي من معظم الأمراض المنتشرة مؤخرا، الأمر الذي نفته وزارة الصحة. وأثار المقطع تفاعلا وانتشارا واسعا من قبل المواطنين في المملكة الذين طالبوا الجهات المعنية بمحاسبة هؤلاء المروجين. وعلق مغرد، قائلا:" الدور على وزارة الإعلام لإيقاف مثل هذه المهازل والدعايات المضللة في هذا الوقت العصيب والحرج ".

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