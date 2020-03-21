شاهد.. سيل من البرد شرق منتزه المربع بعسير

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم السبت، سيل من البرد شرق منتزه المربع بمنطقة عسير. أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم السبت، سيل من البرد شرق منتزه المربع بمنطقة عسير. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت اليوم هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة مما يؤدي إلى تدني الرؤية.

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