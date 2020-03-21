شكرا لمتابعة خبر عن «الخضيري» يكشف حقيقة أن هذا الوباء هو «غاز السارين» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، اليوم السبت، حقيقة أن الوباء المستجد المنتشر في العالم خلال الفترة الأخيرة هو غاز " السارين " .
وأوضح الدكتور فهد الخضيري: " تدور رسالة مجهولة تزعم أن هذا الوباء هو غاز السارين!.. هذا غير صحيح ولا يمكن أبداً أن يكون ذلك، هذه أوهام كاذبة الغاز مختلف، الغاز محدود المكان ويقتل بسرعة " .
وأضاف " الخضيري " : " لكن الذي نراه الآن فيروس له تحاليل وفحص واضح بالمختبر، وينجو منه بإذن الله ٩٩٪ من المصابين معظمهم لا يدخلون المستشفيات أصلاً " .
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