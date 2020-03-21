شكرا لمتابعة خبر عن سفير الصين بالمملكة يتحدث عن برنامجه اليومي خلال فترة العزل المنزلي بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة، “تشن وي تشين”، إنه ملتزم بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة لمكافحة انتشار فيروس كورونا بالبقاء داخل منزله في الرياض.

وبدا السفير تشين في الصور التي نشرها على حسابه بموقع تويتر، وهو يمارس بعضاً من هواياته داخل المنزل، مثل القراءة، والرياضة، والاستمتاع بشرب القهوة.

وأوضح السفير:" تلبية لدعوة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة للجلوس في البيت والمساهمة في الأمن الصحي.. أجلس في البيت وأقرأ الرواية السعودية “ثمن التضحية، وأقوم بالرياضة، وأجرب الطبخ، وأشرب القهوة.. ولا تنس أن تغسل يديك باستمرار ".

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