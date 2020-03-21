شكرا لمتابعة خبر عن إلغاء الاختبارات النهائية التقليدية في «جامعة المجمعة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت جامعة المجمعة، اليوم السبت، إلغاء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1441 / 1440 هـ؛

استنادًا على توجيهات وزير التعليم والمبلغة بخطاب نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار رقم ۸۲۵۳۰ بتاريخ ۷ / ۲۳ / 1441هـ.

وصدر قرار اللجنة الاستشارية العليا برئاسة مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن؛ بإلغاء كافة الاختبارات النهائية التقليدية المقررة سابقأ حسب التقويم الأكاديمي لجميع مراحل الجامعة؛ فضلًا عن الحرص على أن تكون جميع آليات التقويم للاختبارات النهائية تراعي مبدأ التيسير على الطلبة ودعم الخريجين بما لا يؤثر سلبا على معدلاتهم التراكمية ومواعيد تخرجهم، ويحقق نواتج التعلم المنشودة.

وأكدت اللجنة، على استمرار التعليم عن بعد عن طريق القنوات المخصصة لذلك لاستكمال المقررات الدراسية، وذلك حتى نهاية شهر شعبان لعام 1441هـ؛ فيما تقوم الأقسام العلمية بوضع آلية تقويم بديلة للامتحانات النهائية، وذلك وفقا لما ورد للجامعة من خيارات في خطاب نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، وبإشراف وكالة الجامعة للشؤون التعليمية لبرامج الدبلوم والبكالوريوس، ووكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي فيما يخص برامج الدراسات العليا.