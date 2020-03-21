شاهد.. حقيقة تسجيل إصابات بالفيروس المستجد في مستشفى الأزهار بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف مصدر مسؤول في مستشفى الأزهار بحي النسيم بالرياض عن حقيقة تسجيل إصابات بفيروس كشف مصدر مسؤول في مستشفى الأزهار بحي النسيم بالرياض عن حقيقة تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد بالمستشفى. وأكد المصدر في مقطع فيديو أنه لا توجد أي إصابات بفيروس كورونا في مستشفى الأزهار بالرياض. وأضاف المصدر:" لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في مستشفي الأزهار بالرياض، داعيا الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة والموثوقة.

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