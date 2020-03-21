شاهد.. الأمطار الغزيرة تحول وادي الحويب بعسير إلي شلالات مياه

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): أظهر مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة على وداي الحويب في عسير، حيث تحولت إلى شلالات مياه شمال الحبلة. أظهر مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة على وداي الحويب في عسير، حيث تحولت إلى شلالات مياه شمال الحبلة. وأثار المقطع إعجاب عدد كبير من المواطنين بسبب أمطار الخير والبركة، حيث انهالت التعليقات على المقطع. وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة نبهت بهطول أمطار غزيرة على عدة مناطق بعسير، مما تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية.

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