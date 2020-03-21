شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»: اليوم أول أيام موسم الحميمين تكثر فيه الحساسية والأنفلونزا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم السبت، هو أول أيام موسم الحميمين "بياع الخبل عباته"، وثاني منازل فصل الربيع؛ حيث الانقلاب الربيعي فلكيًّا، وفيه تتعامد الشمس على خط الاستواء.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أنه يتساوى فيه الليل والنهار، ثم يأخذ النهار بالزيادة على حساب الليل، وأيامه 26 يوماً، ونجومه: "سعد الأخبية والمقدم" كل واحد منها 13 يومًا؛ مضيفًا: " من فضل الله علينا أن البرد لا يأتي دفعةً واحدة، كما أن الحر لا يأتي دفعةً واحدة؛ وإنما بشكلٍ متدرج؛ حتى لا يتأثر الإنسان والحيوان والنبات ".

وتابع: " فهذه الفترة تأخذنا تدريجيًا من الشتاء إلى الصيف بتدبير العزيز الحكيم "؛ لافتًا إلى أن هذه الفترة تشتهر بالتقلبات الجوية السريعة والمتلاحقة، من حر وبرد ومطر وغبار، وتكثر فيها الرياح وتشتدّ، وفيها موسم المراويح أو السريات، وهي سحب رعدية ممطرة تنشأ في فترة الظهيرة وتسري في الليل، وتقطع مسافات طويلة.

وقال أن أحياناً تكون من السحب العملاقة المعروفة بكثافة بروقها وغزارة مطرها، وحبات بردها وكبره مع رياحٍ إعصارية؛ بينما تخرج فيها الحيات والعقارب والهوام من جحورها، كما تكثر أمراض الحساسية والإنفلونزا.