شكرا لمتابعة خبر عن مشهورة سناب "سعاد جابر" ترد على أنباء تورطها في أعمال سحر مع خاطفة الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

خرجت مشهورة التواصل الإجتماعي سعاد جابر عن صمتها إزاء الأنباء التي ترددت حول إستعانتها بسحر وشعوذه خاطفة الدمام " مريم " .

وأكدت " الجابر " أنها صدمت من تلك الأنباء ولا تعرف من أين تبدأ الكلام بعدما صعد اسمها إلى "الترند " على خلفية أنباء تعاون مشهورة بالشرقية مع خاطفة الدمام .

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كما أكدت أنها ليست أول امرأة يحبها زوجها وكان لا يجب الإشارة إليها قائلة : اتوقع اني مو اول وحدة زوجها يحبها ويدلعها ولا آخر وحدة ليش الخول بالأعراض .. حسبا الله ونعم الوكيل

وكان الصحفي الأمني " أبو طلال الحمراني قد كشف عن العثور على صورة زوج مشهورة تواصل إجتماعي في منزل خاطفة الدمام والتي فجرت "صدى " قضيتها منذ البداية ، ما جعل البعض يتوقع تورط " سعاد جابر "

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