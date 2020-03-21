شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزارة الصحة: تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بينهم 5 ممارسين صحيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19، بينهم 5 ممارسين صحيين، ليصل إجمالي المصابين إلى 392 إصابة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن هناك 8 حالات تعافي جديدة والإجمالي يصل إلى 16 حالة تعافت من الفيروس.

وأشار إلى أنه تم إجراء 22 ألف فحص للفيروس، كانت نتائجها سلبية، مؤكدًا على أن التجمعات بكافة مستوياتها خطرة جدًا؛ مضيفًا: " نعمل على توفير جميع الخدمات الصحية " .