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مدى أحقية الموظف في مكافأة نهاية الخدمة حال فصله

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يعد عدم حصول الموظف على مكافأته من القضايا المثيرة للجدل في حالة الفصل ، والتي تبرز التساؤل حول مدى أحقية صاحب العمل في حرمانه منها .

ووفقاً لنظام العمل بالمملكة فإنه يجب صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظف إن تم فصله بسبب مشروع لإرتكاب مخالفة أي " فصل من الخدمة مع المكافأة " .

أما الحالة التي يُحرم فيها الموظف المفصول من مكافأة نهاية الخدمة أو التعويض " الفصل بدون مكافأة " حين يرتكب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها بالمادة 80 من نظام العمل .

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