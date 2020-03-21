شكرا لمتابعة خبر عن مدى أحقية الموظف في مكافأة نهاية الخدمة حال فصله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يعد عدم حصول الموظف على مكافأته من القضايا المثيرة للجدل في حالة الفصل ، والتي تبرز التساؤل حول مدى أحقية صاحب العمل في حرمانه منها .

ووفقاً لنظام العمل بالمملكة فإنه يجب صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظف إن تم فصله بسبب مشروع لإرتكاب مخالفة أي " فصل من الخدمة مع المكافأة " .

أما الحالة التي يُحرم فيها الموظف المفصول من مكافأة نهاية الخدمة أو التعويض " الفصل بدون مكافأة " حين يرتكب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها بالمادة 80 من نظام العمل .