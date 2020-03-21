شكرا لمتابعة خبر عن استقرار حالة «الفيفي» ويتلقى العلاج بمنزله في لندن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - لندن (صدى):

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم السبت، أن الحالة الصحية لمدير المركز الإسلامي ببريطانيا الدكتور محمد بن أحمد الفيفي، مستقرة بعد خروجه من المستشفى؛ حيث يواصل العلاج في منزله بلندن.

وأوضح الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن ذلك يتم بمتابعة طبية تحت إشراف واهتمام السفارة في بريطانيا، ومتابعة مستمرة من قبل الوزارة؛ لافتًا إلى أنه منذ أن بلغه خبر إصابة مدير المركز الإسلامي بالوباء، أجرى اتصالًا هاتفيًّا به، وتابع حالته الصحية أولًا بأول منذ دخوله المستشفى وحتى مغادرته لمواصلة العلاج بمنزله.

وفي السياق نفسه، أشار " آل الشيخ " إلى أن هناك تنسيقًا واتصالًا مستمرًّا مع سفارة المملكة في لندن، التي قدمت مشكورة كل الخدمات له على مدار الساعة ووفق أعلى المعايير.