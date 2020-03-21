شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سفارة المملكة لدى أذربيجان تؤمن السكن لـ 160 مواطنًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - باكو (صدى):

استقبلت سفارة المملكة لدى جمهورية أذربيجان 160 مواطناً، وأمنت لهم السكن لهم بعد تعليق الرحلات الجوية الدولية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أذربيجان الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير، أن السفارة استقبلت عدداً من المواطنين الذين لم يستطيعوا مغادرة جمهورية أذربيجان بعد تعليق الطيران وعددهم 160 مواطناً حتى الآن.

وأكد حمد بن خضير، أن السفارة تواصلت معهم منذ البداية للترتيب والتنسيق تمهيداً لإجلائهم فور تسيير الرحالات التي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأضاف سفير المملكة: " إن ذلك يأتي ضمن توجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو وزير الداخلية بالتنسيق مع المجموعة الموجودة بالسفارة لحل أي مشكلة للمواطن السعودي"؛ لافتًا إلى أنه تم تأمين فندق بما يستحق المواطن السعودي خمس نجوم، به عيادة متكاملة وممرضون ودكاترة متواجدون على مدار الساعة.