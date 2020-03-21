شكرا لمتابعة خبر عن توضيح مدد الاستئناف لـ«النيابة العامة» خلال تعليق التقاضي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، اليوم السبت، عن أنه يمكن للمدعين العامين في النيابة العامة الاعتراض على الأحكام من خلال إرسال لوائح الاعتراض عبر البريد الإلكتروني إلى حين انتهاء الربط الإلكتروني بين المحاكم والنيابة العامة.

وجاءت استفسارات النيابة العامة، عن عدم إمكان إرسال المذكرات الاعتراضية إلكترونيا من قبل المدعين العامين لعدم اكتمال الربط الإلكتروني أن تأجيل الجلسات القضائية في عموم المحاكم أتاح المرافعة عن بعد.

وأكد وليد الصمعاني، أنه جرى تكلیف نسبة محددة من منسوبي كل جهة لمباشرة مهمات الأعمال في المقرات العدلية، وإتاحة العمل عن بعد لبقية أعضاء تلك الجهات وذلك لأهمية استمرار أعمال الادعاء من قبل النيابة العامة لتقديم لوائحها الاعتراضية للمحاكم المختصة في المدد المحددة نظاما.

وأرسل وزير العدل إلى النيابة العامة قائمة بالبريد الإلكتروني الرسمي لكل محكمة يمكن من خلاله إرسال اللوائح الاعتراضية لها من خلال البريد الإلكتروني الرسمي لفروع أو دوائر النيابة العامة، ليتم إجراء اللازم من قبل المحاكم حيالها وفق الأنظمة والتعليمات.