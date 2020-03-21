شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة يراقب مسؤول سابق يخضع للحجر المنزلي للتأكد من عدم خروجه ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):في موقف يؤكد امتثال المسؤولين بتوجيهات الحجر المنزلي ، كشف وزير التعليم السابق الدكتور عزام الدخيل عن تواصل وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بنفسه للتأكد من عدم خروجه من المنزل بعد عودته من لندن .
وقال "الدخيل " في تغريده له على حسابه الرسمي : رغم مشاغله وأبطال الصحة خرشني وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ باتصال يتأكّد أنني في البيت، قلت له ما يكفي اتصالات المختصين بالوزارة، قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي...
وعبر "الدخيل " عن شكره لوزير الصحة والمسؤولين الذين يتابعون إجراءات السلامة دون محاباه أو إستثناء أحداً ، قائلاً: الله يسعدك ويوفقك يا أبا محمد؛ تكفون، اشكروا معاليه وفريقه واشهدوا بأنني ملتزمٌ بالحجر المنزلي .
كما أكد " الدخيل " أنه يعيش اليوم ثامن أيام الحجر ، وأنه لن يبخل على الوطن ببعض الإلتزام تحت وسم " الحجر المنزلي تكفون اقعدوا في بيوتكم " ليحظى بتفاعل الكثيرين .
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