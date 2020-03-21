وزارة الصحة تعلن 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا .. التفاصيل????????

︎ .قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إنه تم تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس #كورونا، موضحاً أن إجمالي الحالات ارتفع إلى 392 حالة، مبيناً أن الوزارة تعمل على توفير جميع الخدمات الصحية لمواجهة #كورونا.وأضاف، خلال الإيجاز الصحفي الدوري عن آخر مستجدات #كورونا في المملكة: 8 حالات جديدة تعافت، وإجمالي المتعافين وصل إلى 16 حالة.

وتابع: يجب علينا جميعاً أن نتكاتف ضد هذا الوباء، والتجمعات على كل مستوياتها خطرة جداً، وحتى التجمعات داخل المنزل خطرة.

وكشف أنه تم إجراء 22 ألف فحص لفيروس #كورونا كانت نتائجها سلبية.

وتابع: العديد من الأرواح تُهدر بسبب التساهل والاستهتار، ويجب علينا جميعاً أن نتكاتف ضد هذا الوباء، ولا نريد أن نفقد أحداً من شبابنا، أو أن ينقلوا العدوى لآبائهم وأمهاتهم.





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