«شركة المياه»: ضخ 9.7 ملايين متر مكعب في جميع المناطق لتلبية الطلب المتزايد

أعلنت شركة المياه الوطنية، ضخ 9.7 ملايين متر مكعب في جميع مناطق المملكة، ضمن خطتها التشغيلية لإدارة الطلب المتزايد على المياه خلال فترة تعليق الأعمال لمكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان للشركة أوضحت خلاله، تطبيق خطة تشغيلية لإدارة الطلب المتزايد على المياه، بجاهزية جميع محطات إنتاج المياه ومنظومة شبكات المياه الموزَّعة في مناطق المملكة؛ لتوفير أكبر كمية من المياه للمواطنين والمقيمين.

وجددت الشركة التأكيد على استمرارها في تقديم كل الخدمات ومعالجة البلاغات الواردة في مناطق المملكة كافة، عبر الرابط بالضغط هنا.

وأشارت الشركة إلى رفع جاهزية الكوادر البشرية وفرق الطوارئ والفرق الميدانية وتحليل المخاطر المتوقعة وآلية التعامل معها.

اقرأ أيضا

Advertisements

وزارة التجارة تضبط مخالفات رفع أسعار الكمامات والمعقمات.. والعقوبات تصل لـ10 ملايين ريال

الزكاة والدخل تعلن جدولًا زمنيًّا لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع بعد خطة تحفيز الاقتصاد

