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بالفيديو.. انخفاض الحركة المرورية بطريق الجوف تزامنًا مع الإجراءات الوقائية

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شهدت طرق منطقة الجوف انخفاضًا بمستوى الحركة المرورية تزمنًا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تباشرها الجهات ذات الصلة بشأن الوقاية من فيروس .

وبدت شوارع المنطقة هادئة مع انسياب ملحوظ للحركة المرورية؛ يعكس الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية؛ وفقًا لقناة «الإخبارية».

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، عن رصد وتسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» الجديد (كوفيد- 19)، بينهم 11 حالة قدمت من الخارج وحالة واحدة لممارسة صحية في الرياض، والباقي لمخالطين لحالات سابقة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية إلى 344 إصابة.

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