هيئة النقل: استمرار تسيير العبارات بين جازان وفرسان.. و100 راكب في كل رحلة

أوضحت الهيئة العامة للنقل، اليوم السبت، ضوابط النقل البحري وتسيير عبارات الركاب بين جازان وجزيرة فرسان، وعمل سفن البضائع، اعتبارًا من اليوم ولمدة 14 يومًا، وذلك بعد دخول قرار إيقاف وسائل النقل العامّ بالمملكة.

وذكرت هيئة النقل -في بيان لها نشرته عبر حسابها بتويتر- أنه سيتم الاستمرار في تسيير عبارات الركاب بين جازان وجزيرة فرسان، مع تقليص عدد الركاب إلى 100 راكب في الرحلة الواحدة، ويراعى فيها احتیاجات الموظفين وسكان جزيرة فرسان.

وأشارت هيئة النقل إلى أن القرار يقضي بمنع الأطفال والركاب لأغراض سياحية. موضحة أن عمل سفن البضائع مستمر وفق برنامجها.

وأكدت الهيئة أن القرار يأتي حرصًا على سلامة المواطنين، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، وأهابت الهيئة بالجميع التعاون لتحقيق الصالح العامّ والغاية المنشودة من هذا القرار.

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