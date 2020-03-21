الزكاة والدخل تعلن جدولًا زمنيًّا لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع بعد خطة تحفيز الاقتصاد

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الجدول الزمني لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع بعد تنفيذ خطة تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص.

وقالت الهيئة، عبر «تويتر»، إن المكلف عليه حال الإقرار عن الضريبة المؤجلة عند الاستيراد، تقديم الإقرار الضريبي الخاص بالفترة التي تم فيها الاستيراد، ومعرفة مواعيد الاستحقاق المحددة للسداد.

واستكملت «الزكاة والدخل»: إن مواعيد الاستحقاق لتقديم ضريبة الاستقطاع، تتضمن تقديم إقرارات شهر مارس، بدءًا من 10 إبريل إلى 10 يوليو المقبل، بينما يتم تقديم إقرارات شهر إبريل من 10 مايو إلى 10 أغسطس، وتقديم إقرار شهر مايو من 10 يونيو إلى 10 سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن الإقرارات الضريبية لن يتغير تاريخ استحقاقها بدءًا من إقرار يونيو، على أن يتم تقديم الإقرارات عبر الرابط بالضغط هنا.

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