توجيهات فورية بإغلاق الأسواق الشعبية في مكة

وجَّه أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص،، بغلق الأسواق الشعبية فورًا وتنفيذ الاحترازات والإجراءات الوقائية والتدابير الصحية داخل الأحياء وتبليغهم توجيهات الجهات العليا، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك خلال اجتماع القويحص مع ممثلين عن الجاليات الإفريقية للتنسيق في قفل الأسواق الشعبية فورًا، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية المعمول بها بشأن الوقاية من الفيروس.
كما اجتمع أمين العاصمة المقدسة مع رؤساء البلديات الفرعية، لبحث مستجدات الأوضاع في مناطقهم، والتأكيد عليهم بمتابعة تطبيق التوجيهات لرفع مستوى عمل القطاع البلدي من إجراءات احترازية للحدِّ من انتشار فيروس كورونا.
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