رفع جاهزية مستشفى السلام بالعاصمة المقدسة ضمن تدابير الوقاية من كورونا

رفع مستشفى السلام بحي جبل النور بالعاصمة المقدسة استعداداته لمواجهة فيروس كورونا للسيطرة عليه والحدّ من انتشاره.

وشملت التدابير الاحترازية التي اتخذها المستشفى قصر الدخول على بوابة واحدة مجهزة بكاميرات، وقيام الأطباء والفنيين بقياس الحرارة وعمليات تعقيم استعدادًا لمواجهة أيّ طارئ.

ونظّم المستشفى عملية الفرز المرئي /visual triage / لضمان التعامل الصحيح مع المرضى الذين يعانون أعراضًا مصاحبة لأمراض تنفسية معدية، مثل فيروس كورونا وبكتيريا الدرن، ويتمّ تنفيذه عبر فريق مكافحة العدوى في المستشفى.

وأوضح مسؤولو المستشفى، أنَّ الترتيبات الخاصة مستمرة ودائمة مع إدارة الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة، لتسهيل عمليات التنسيق وتمرير الأوامر والتوجيهات والتوصيات الخاصة بأيّ مستجدات خاصة بالفيروس، بالعمل على مدار الساعة باستخدام أحدث التجهيزات.

وخصّص المستشفى أجنحة تمَّ عزلها بأحدث الوسائل الطبية والتقنية المتقدمة لاستقبال الحالات المشتبه فيها من المواطنين والمقيمين، مع تقديم النصائح الطبية والتوعوية للمراجعين وتوفير منشورات ونصائح طبية، بما يساعد على حماية الأفراد والمجتمع المحلي من العدوى.

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