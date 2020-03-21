أمين المدينة المنورة يشدد على تطبيق حزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية

شدَّد أمين منطقة المدينة المنورة المُكلّف المهندس فهد بن محمد البليهشي على تطبيق حزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بشأن فيروس كورونا.
وأضاف أمين المنطقة -خلال جولاته الميدانية بالسوق المركزي للخضار والفاكهة- أن الإجراءات الاحترازية تشمل الأسواق المركزية ومواقع الأنشطة التجارية ونقاط البيع لحماية المواطنين والمقيمين من الفيروس، ورفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والنظافة لضمان سلامة الأغذية.
وفعّل المهندس البليهشي -خلال الجولة- الإجراءات الجديدة التي اعتمد تطبيقها مدير السوق المركزي عقب تعيينه، والتي تتضمن تهيئة الممرات بما يضمن سلامة المتسوقين وانسيابية حركتهم وإعادة توزيع مواقع مباسط ونقاط البيع وفق المحددات المعتمدة.
وتضمنت الإجراءات تحسين وضع التهوية في مختلف مواقع البيع وتعقيم وتطهير السوق وتنظيم حركة البيع والشراء وإعادة توزيع مواعيد المزادات العلنية على منتجات الخضار والفاكهة الواردة إلى السوق، وتصحيح أوضاع سوق السمك واللحوم، ومضاعفة الكوادر البشرية وآليات ومعدات النظافة وتطهير وتعقيم الأماكن العامة في السوق المركزي .
وأكد أمين المدينة المنورة المكلف، أن الأمانة والبلديات تواصل تنفيذ خطط الرقابة الصحية الاستثنائية لتفعيل الإجراءات الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتكثيف الجوالات الميدانية لمنسوبي أمانة المنطقة بما يتواكب مع توجيهات أمير المنطقة ونائبه، ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلّف، لرفع مستوى سلامة المنشآت الغذائية ومحلات بيع الأطعمة، وفقًا لاشتراطات الصحة العامة، وتعزيزًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا .
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