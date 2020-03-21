الغذاء والدواء تحذر من «معقم يدين» يحتوي على نسبة ميثانول عالية

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من معقم اليدين « Alfa,Instant Hand Sanitizing»؛ لاحتوائه على نسبة عالية من الميثانول. جاء ذلك في بيان للهيئة، عبر تويتر، أكَّدت خلاله، أنَّها تباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن معقم اليدين المشار إليه، بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ لسحبه من الأسواق ومنع تداوله، وذلك تزامنًا مع الإقبال على شراء المنظفات والمعقمات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

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