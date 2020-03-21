بالصور.. السفير الصيني بالرياض يلتزم بالحجر المنزلي ويمارس هوايات الطبخ والقراءة

أوضح السفير الصيني في الرياض، «تشن وي تشينج»، أنَّه دخل الحجر الصحي المنزلي؛ تلبيةً لدعوة وزارة الصحة السعودية.

ونشر السفير الصيني عبر «تويتر» عدَّة صور له بالمنزل وهو يمارس عدَّة أنشطة منها القراءة والطبخ والرياضة.

وقال السفير الصيني: «تلبيةً لدعوة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، للجلوس في البيت والمساهمة في الأمن الصحي، أجلس في البيت أقرأ الرواية السعودية (ثمن التضحية).

وتابع قائلًا: «أقوم بالرياضة.. أجرب الطبخ.. وأشرب القهوة» ونصح متابعيه بعدم نسيان غسل أيديهم باستمرار، متسائلًا: «ماذا تفعلون في المنزل؟».

Advertisements

يذكر أنَّ رواية ثمن التضحية صدرت عام 1959م للكاتب حامد بن حسين دمنهوري، ويعتبرها النقاد أول رواية سعودية مكتملة فنيًّا، ورصد فيها الكاتب التحولات النفسية والفكرية التي طالت بطل الرواية بعد عودته إلى مسقط رأسه مكة المكرمة حاملًا شهادته الجامعية من مصر.

اقرأ أيضًا :

بالفيديو.. سفير الصين بالسعودية يزفّ خبرًا سارًا حول علاج كورونا

بالفيديو.. السفير الصيني بالرياض ينفي المزاعم الإيرانية بأن كورونا حرب بيولوجية

