السعودية اليوم / "واس" ترصد الإجراءات الوقائية الاحترازية والخدمات الطبية بالمستشفيات والمستوصفات الخاصة بنجران



نجران 26 رجب 1441هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس

رصدت وكالة الأنباء

وأكد مدير عام مستشفى الشفاء حمادي بن مسفر عنكيص في تصريح لـ "واس"، أن المستشفى اتخذ الإجراءات الوقائية كافة للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا من خلال قصر مداخل المستشفى على المدخل الرئيسي ومدخل الطوارئ، ووضع نقاط للفرز البصري لفرز الحالات وتقييمها، إلى جانب تقديم خدمات التعقيم للمراجعين، وتطبيق الإجراءات الوقائية في حال الاشتباه في الحالات وتحويلها لغرفة العزل بقسم الطوارئ، كما يتم إجراء الفحص اليومي لجميع الممارسين الصحيين بالمستشفى.

وأشار إلى أن المستشفى خصص أربع غرف للعزل الصحي في أقسام الطوارئ، والعناية المركزة, والتنويم, والحضانة مجهزة بجميع التجهيزات الطبية ومستلزمات التعقيم والتطهير، كما يتواجد فريق طبي مدرب على مكافحة العدوى والتعامل مع فيروس كورونا يمارس مهامه اليومية بجميع أقسام المستشفى ويشرف على الحملات التوعوية والإجراءات الوقائية المتبعة بالمستشفى، إضافة إلى التقييم المستمر للحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، مؤكداً التعاون التام مع وزارة الصحة فيما يتعلق بمكافحة الفيروس والدعم الكامل بالتجهيزات والمواد في حال الطوارئ لا سمح الله.

من جانبه أبدى رئيس مجموعة دواء السلامة الطبية صالح بن حسين آل سلامة تعاون المجموعة الطبية بما تحتويه من تجهيزات طبية وكوادر بشرية ومستوصفات وصيدليات بالمنطقة مع وزارة الصحة والجهات الحكومية لمواجهة الأزمة الطارئة ومساعدتها في جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا، ومنع انتشاره، في واجب وطني يحتم على جميع رجال الأعمال الوقوف إلى جانب وطنهم الذي ينعمون بخيراته، في جهوده لمواجهة هذا الوباء العالمي الذي يهدد سلامتنا وصحتنا جميعاً.

وأبان أن المجموعة الطبية رفعت التعاون والتنسيق مع صحة وأمانة المنطقة، وتوزيع المعقمات والكمامات مجاناً، والعمل على زيادة المخزون لمواكبة الطلب، كما قام المجمع الطبي بنصب نقطة فرز بصري بطريق الملك سعود بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة.

وأكد آل سلامة أن مجمع دواء السلامة الطبي، يواصل إجراءاته الوقائية والاحترازية منذ بداية ظهور الفيروس عالمياً من خلال تنظيم العديد من الحملات التوعوية بعدد من اللغات الأجنبية في جميع صيدليات دواء السلامة في المنطقة والمحافظات التابعة لها، ومنافذ بيع المواد الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى تطبيق إجراءات احترازية بالمجمع الطبي عبر المحافظة على التعقيم والتطهير وفحص الممارسين الطبيين بشكل مستمر، وتخصيص نقاط للفرز البصري وغرف للعزل في جميع مستوصفات المجموعة.

فيما شدد مدير عام مستشفى أن أم سي القاضي التخصصي بنجران أحمد بن محسن آل رشة، بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الصادرة عن وزارة الصحة لمجابهة فيروس كرونا المستجد من خلال تفعيل دور نقاط الفرز البصري الكامل على أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية ، وفي أقسام الدخول للمستشفى من مراجعين كذلك العاملين بالمستشفى، وعمل دورات تدريبية لتعريف الحالة القياسية للمرض وكيفية الاشتباه المبكر والاستعداد لاستقبال وعزل الحالات وأخذ العينات وإرسالها للفحص و معالجتها، إذا تطلب الأمر ذلك، إضافة إلى وضع كامل طاقم المستشفى تحت العمل استعدادًا لأي طارئ - مع تفعيل دور فريق الاستجابة السريع والاستعداد المبكر.

وأكد آل رشة أن المستشفى أعد خطة للطوارئ للتعامل مع حالات فيروس كورونا الجديد بتطبيق الإجراءات الصادرة من وزارة الصحة، وتكثيف التدريب الميداني من خلال إجراء فرضيات وهمية لوجود حالات إصابة واشتباه بالفيروس بهدف رفع كفاءة الممارسين الصحيين في المستشفى بالإجراءات الوقائية للتعامل معها، إضافة إلى التأكد من المخزون الطبي من أدوات الوقاية الشخصية والمطهرات والمعقمات والعلاجات وتوفير الاحتياطات اللازمة.

// انتهى //

16:40ت م

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نجران 26 رجب 1441هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها المستشفيات والمستوصفات الخاصة بنجران ،وذلك في إطار التعليمات الصادرة من الجهات الصحية المعنية بالمملكة، للحد من انتشار فيروس " كورونا " الجديد للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.وأكد مدير عام مستشفى الشفاء حمادي بن مسفر عنكيص في تصريح لـ "واس"، أن المستشفى اتخذ الإجراءات الوقائية كافة للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا من خلال قصر مداخل المستشفى على المدخل الرئيسي ومدخل الطوارئ، ووضع نقاط للفرز البصري لفرز الحالات وتقييمها، إلى جانب تقديم خدمات التعقيم للمراجعين، وتطبيق الإجراءات الوقائية في حال الاشتباه في الحالات وتحويلها لغرفة العزل بقسم الطوارئ، كما يتم إجراء الفحص اليومي لجميع الممارسين الصحيين بالمستشفى.وأشار إلى أن المستشفى خصص أربع غرف للعزل الصحي في أقسام الطوارئ، والعناية المركزة, والتنويم, والحضانة مجهزة بجميع التجهيزات الطبية ومستلزمات التعقيم والتطهير، كما يتواجد فريق طبي مدرب على مكافحة العدوى والتعامل مع فيروس كورونا يمارس مهامه اليومية بجميع أقسام المستشفى ويشرف على الحملات التوعوية والإجراءات الوقائية المتبعة بالمستشفى، إضافة إلى التقييم المستمر للحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، مؤكداً التعاون التام مع وزارة الصحة فيما يتعلق بمكافحة الفيروس والدعم الكامل بالتجهيزات والمواد في حال الطوارئ لا سمح الله.من جانبه أبدى رئيس مجموعة دواء السلامة الطبية صالح بن حسين آل سلامة تعاون المجموعة الطبية بما تحتويه من تجهيزات طبية وكوادر بشرية ومستوصفات وصيدليات بالمنطقة مع وزارة الصحة والجهات الحكومية لمواجهة الأزمة الطارئة ومساعدتها في جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا، ومنع انتشاره، في واجب وطني يحتم على جميع رجال الأعمال الوقوف إلى جانب وطنهم الذي ينعمون بخيراته، في جهوده لمواجهة هذا الوباء العالمي الذي يهدد سلامتنا وصحتنا جميعاً.وأبان أن المجموعة الطبية رفعت التعاون والتنسيق مع صحة وأمانة المنطقة، وتوزيع المعقمات والكمامات مجاناً، والعمل على زيادة المخزون لمواكبة الطلب، كما قام المجمع الطبي بنصب نقطة فرز بصري بطريق الملك سعود بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة.وأكد آل سلامة أن مجمع دواء السلامة الطبي، يواصل إجراءاته الوقائية والاحترازية منذ بداية ظهور الفيروس عالمياً من خلال تنظيم العديد من الحملات التوعوية بعدد من اللغات الأجنبية في جميع صيدليات دواء السلامة في المنطقة والمحافظات التابعة لها، ومنافذ بيع المواد الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى تطبيق إجراءات احترازية بالمجمع الطبي عبر المحافظة على التعقيم والتطهير وفحص الممارسين الطبيين بشكل مستمر، وتخصيص نقاط للفرز البصري وغرف للعزل في جميع مستوصفات المجموعة.فيما شدد مدير عام مستشفى أن أم سي القاضي التخصصي بنجران أحمد بن محسن آل رشة، بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الصادرة عن وزارة الصحة لمجابهة فيروس كرونا المستجد من خلال تفعيل دور نقاط الفرز البصري الكامل على أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية ، وفي أقسام الدخول للمستشفى من مراجعين كذلك العاملين بالمستشفى، وعمل دورات تدريبية لتعريف الحالة القياسية للمرض وكيفية الاشتباه المبكر والاستعداد لاستقبال وعزل الحالات وأخذ العينات وإرسالها للفحص و معالجتها، إذا تطلب الأمر ذلك، إضافة إلى وضع كامل طاقم المستشفى تحت العمل استعدادًا لأي طارئ - مع تفعيل دور فريق الاستجابة السريع والاستعداد المبكر.وأكد آل رشة أن المستشفى أعد خطة للطوارئ للتعامل مع حالات فيروس كورونا الجديد بتطبيق الإجراءات الصادرة من وزارة الصحة، وتكثيف التدريب الميداني من خلال إجراء فرضيات وهمية لوجود حالات إصابة واشتباه بالفيروس بهدف رفع كفاءة الممارسين الصحيين في المستشفى بالإجراءات الوقائية للتعامل معها، إضافة إلى التأكد من المخزون الطبي من أدوات الوقاية الشخصية والمطهرات والمعقمات والعلاجات وتوفير الاحتياطات اللازمة.// انتهى //16:40ت م0082

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