السعودية اليوم / باكستان تقرر تعليق الرحلات الجوية الدولية للحد من انتشار فيروس كورونا



إسلام آباد 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس

قررت باكستان تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس

وأوضح مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للأمن الوطني معيد يوسف أن هذا القرار تم اتخاذه بتوجيه من رئيس الوزراء عمران خان، وسيتم تطبيقه بدءًا من مساء اليوم وسيستمر لغاية الرابع من أبريل المقبل.

وأضاف أن هذا القرار يشمل الحظر على جميع رحلات الطيران التجارية والخاصة القادمة إلى باكستان، ويستثنى منه الطائرات التابعة لشركات الباكستانية والمتواجدة حالياً خارج البلاد، حيث سيتم السماح لها بالعودة خلال الساعات الـ24 القادمة.

// انتهى //

16:16ت م

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إسلام آباد 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسقررت باكستان تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وأوضح مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للأمن الوطني معيد يوسف أن هذا القرار تم اتخاذه بتوجيه من رئيس الوزراء عمران خان، وسيتم تطبيقه بدءًا من مساء اليوم وسيستمر لغاية الرابع من أبريل المقبل.وأضاف أن هذا القرار يشمل الحظر على جميع رحلات الطيران التجارية والخاصة القادمة إلى باكستان، ويستثنى منه الطائرات التابعة لشركات الباكستانية والمتواجدة حالياً خارج البلاد، حيث سيتم السماح لها بالعودة خلال الساعات الـ24 القادمة.// انتهى //16:16ت م0077

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