- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة السعودية: تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
السبت 21 مارس 2020
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19" ليرتفع العدد الإجمالي إلى 392 حالة.
وقال محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي، إن 8 حالات تعافت ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 16 حالة.
ودعا العالي الجميع للبقاء في منازلهم والبعد عن التجمعات، مشيرا إلى أن المخالطة هى المسبب الأول حاليا للإصابة بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة السعودية: تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.