وزير الصحة السعودية: تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 21 مارس 2020

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19" ليرتفع العدد الإجمالي إلى 392 حالة.

Advertisements

وقال محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي، إن 8 حالات تعافت ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 16 حالة.

ودعا العالي الجميع للبقاء في منازلهم والبعد عن التجمعات، مشيرا إلى أن المخالطة هى المسبب الأول حاليا للإصابة بفيروس كورونا.