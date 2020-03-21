شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 48 إصابة.. وشفاء 8 حالات جديدة من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الاجمالي إلى 392 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي ، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن ثماني حالات تعافت ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 16 حالة.

ودعا المتحدث الجميع للبقاء في منازلهم والبعد عن التجمعات، مشيرا إلى أن المخالطة هى المسبب الأول حاليا للاصابة بفيروس كورونا .