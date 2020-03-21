شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 48 إصابة.. وشفاء 8 حالات جديدة من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي ، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن ثماني حالات تعافت ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 16 حالة.
ودعا المتحدث الجميع للبقاء في منازلهم والبعد عن التجمعات، مشيرا إلى أن المخالطة هى المسبب الأول حاليا للاصابة بفيروس كورونا .
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