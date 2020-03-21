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الصحة: تسجيل 48 إصابة.. وشفاء 8 حالات جديدة من «كورونا»

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أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الاجمالي إلى 392 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي ، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن ثماني حالات تعافت ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 16 حالة.

ودعا المتحدث الجميع للبقاء في منازلهم والبعد عن التجمعات، مشيرا إلى أن المخالطة هى المسبب الأول حاليا للاصابة بفيروس كورونا .

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