فيديو.. متحدث الصحة يكشف جدوى علاج الملاريا لمواجهة كورونا

2020-03-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبدالعالي إنه فيما يتعلق بالعلاج الذي يستخدم لعلاج الملاريا، كل ما نشر عنه هو مبني على دراسات محدودة، ولكن نتائجه مبشرة ولا يستخدم لكل الحالات، فقط في الحالات الحرجة.

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 16 حالة حتى الآن.

وكان العبدالعالي قد أوضح أنه تم تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الحالات يصل إلى 392 حالة.

وتابع “نعمل في وزارة الصحة على توفير جميع الخدمات الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي على أهمية تكاتف الجميع لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال العبدالعالي خلال الإيجاز الصحفي اليومي بشأن مستجدات كورونا “إن العديد من الأرواح تهدر بسبب التساهل والاستهتار”.

وأضاف “التجمعات على كافة مستوياتها خطرة جدًا، وحتى التجمعات داخل المنزل خطرة”.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة “يجب علينا جميعًا أن نتكاتف ضد هذا الوباء”.

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