شكرا لقرائتكم متحدث الصحة: التجمعات على كافة مستوياتها خطرة جدًا.. حتى داخل المنزل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-21 متحدث الصحة: التجمعات على كافة مستوياتها خطرة جدًا.. حتى داخل المنزل العديد من الأرواح تهدر بسبب التساهل والاستهتار متابعات الخليج 365 - الرياض شدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي على أهمية تكاتف الجميع لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. وقال العبدالعالي خلال الإيجاز الصحفي اليومي بشأن مستجدات كورونا “إن العديد من الأرواح تهدر بسبب التساهل والاستهتار”. Advertisements واضاف “التجمعات على كافة مستوياتها خطرة جدًا، وحتى التجمعات داخل المنزل خطرة”. وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة “يجب علينا جميعًا أن نتكاتف ضد هذا الوباء”. ولفت إلى أنه تم تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الحالات يصل إلى 392 حالةن مضيفا ان 16 حالة تماثلت للشفاء.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19 تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الصحة: التجمعات على كافة مستوياتها خطرة جدًا.. حتى داخل المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.