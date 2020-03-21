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2020-03-21 متحدث الصحة: 48 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 16 حالة إجمالي الحالات يصل إلى 392 حالة متابعات الخليج 365 - الرياض أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 16 حالة حتى الآن. وأضاف متحدث الصحة خلال الإيجاز الصحفي الدوري عن آخر مستجدات كورونا في المملكة أنه تم تسجيل تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الحالات يصل إلى 392 حالة. Advertisements وتابع “نعمل في وزارة الصحة على توفير جميع الخدمات الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وكانت وزارة الصحة قد وجهت في وقت سابق نصائح مهمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ومنها: 1- غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام

2- تغطية الفم والأنف عند الكحة والعطاس

3- طهي اللحوم والبيض جيدًا

4- تجنب الاتصال المباشر بشخص تظهر عليه أعراض المرضتابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19 تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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