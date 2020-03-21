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2020-03-21 بالصور.. تجارة عسير تباشر 445 بلاغاً وتنفذ 355 جولة تفتيشية للتحقق من وفرة السلع والمخزون متابعات الخليج 365 - عسير باشرت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، في منطقة عسير، يوم أمس الجمعة 445 بلاغاً وشكوى مغالاة في أسعار المنتجات بالمنطقة تم العمل على معالجتها وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، كما نفذت 355 جولة تفتيشية شملت منطقة عسير والمحافظات التابعة لها. Advertisements واستهدفت جولات الوزارة تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والخضراوات والمخابز ومحطات بيع الوقود. وأظهرت نتائج الجولات توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كافٍ يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار. ودعت وزارة “التجارة” عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت. تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19 تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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