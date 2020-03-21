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محمد بن مسعود - الدمام - قال متحدث وزارة الصحة: إن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" يسجل ارتفاعاً، حيث تم تسجيل 8 حالات تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 16 حالة.
وكان المتحدث قد أوضح اليوم أنه تم تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وإجمالي الحالات يصل إلى 392 حالة، مبيناً أن الوزارة تعمل على توفير جميع الخدمات الصحية لمواجهة "كورونا".
وجدد المتحدث الدعوة للبقاء في المنازل؛ للمساهمة في منع انتشار الفيروس.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441 03:53 PM
قال متحدث وزارة الصحة: إن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" يسجل ارتفاعاً، حيث تم تسجيل 8 حالات تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 16 حالة.
وكان المتحدث قد أوضح اليوم أنه تم تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وإجمالي الحالات يصل إلى 392 حالة، مبيناً أن الوزارة تعمل على توفير جميع الخدمات الصحية لمواجهة "كورونا".
وجدد المتحدث الدعوة للبقاء في المنازل؛ للمساهمة في منع انتشار الفيروس.
، "الصحة" تعلن ارتفاع أعداد المتعافين من "كورونا" إلى 16 حالة ،
المصدر : الخليج 365
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