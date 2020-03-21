، وقف تحركات الحرب.. "كورونا" يربك عمليات الجيش الأمريكي في العالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - "اسبر" حصر مهمته الأولى في حماية الشعب ومصالحه

يسبب فيروس كورونا المستجد الذي أجبر السلطات على إبقاء العسكريين داخل قواعدهم؛ اضطرابًا في عمليات الجيش الأميركي في العالم، من تأجيل الانسحاب من أفغانستان إلى خفض الوجود في العراق وإلغاء تدريبات وتوقف في التجنيد؛ حسبما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).

وأفاد وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر، لقناة "فوكس نيوز"، أمس؛ بأن المهمة الأولى للجيش الأميركي تبقى تأمين حماية الشعب الأميركي والبلاد ومصالحنا في الخارج. أؤكد لكم أن كل شيء تحت السيطرة.

على الصعيد نفسه، أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي التي تغطي العراق وسوريا، عن "إعادة انتشار" لقواتها في المنطقة.

وذكرت القيادة المركزية في بيان أن "منع انتشار كوفيد-19، علق الجيش العراقي كل تدريب؛ نتيجة لذلك سيرسل التحالف موقتًا إلى بلدانهم في الأيام المقبلة بعض العناصر المتخصصين في التأهيل".

وقرّر الجيش الأميركي الذي يمثل الجزء الأكبر من القوات المنتشرة في العراق، سحب قواته من قواعد صغيرة أبعد يمكن أن تتعرض فيها لهجمات مجموعات مسلحة موالية لإيران، لإعادة تجميعها في قواعد أكبر وتتمتع بحماية أكبر.

وفي أفغانستان حيث بدأت الولايات المتحدة سحب أكثر من خمسة آلاف جندي في مرحلة أولى من تنفيذ اتفاق مع حركة طالبان، توقفت كل التحركات.

وقال قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال أوستن ميلر: "لحماية قوتنا وهي في صحة جيدة حاليًّا تجرى تعديلات ضرورية عبر وقف كل التحركات على ساحة الحرب.فيروس كورونا الجديد