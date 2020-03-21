، "الصحة": تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس #كورونا والإجمالي 392 حالة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم إنه تم تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس #كورونا، وإجمالي الحالات يصل إلى 392 حالة، مبيناً أن الوزارة تعمل على توفير جميع الخدمات الصحية لمواجهة #كورونا.

جاء ذلك خلال الإيجاز الصحفي الدوري عن آخر مستجدات #كورونا في المملكة.

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