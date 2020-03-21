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محمد بن مسعود - الدمام - قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم إنه تم تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس #كورونا، وإجمالي الحالات يصل إلى 392 حالة، مبيناً أن الوزارة تعمل على توفير جميع الخدمات الصحية لمواجهة #كورونا.
جاء ذلك خلال الإيجاز الصحفي الدوري عن آخر مستجدات #كورونا في المملكة.
فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441 03:45 PM
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم إنه تم تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس #كورونا، وإجمالي الحالات يصل إلى 392 حالة، مبيناً أن الوزارة تعمل على توفير جميع الخدمات الصحية لمواجهة #كورونا.
جاء ذلك خلال الإيجاز الصحفي الدوري عن آخر مستجدات #كورونا في المملكة.
، "الصحة": تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس #كورونا والإجمالي 392 حالة ،
المصدر : الخليج 365
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