محمد بن مسعود - الدمام - تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بالسكن وتوفير المعقمات والكمامات والقفازات تفقّد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، سكن عمال النظافة بمدينة أبها؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩. وشدّد الحميدي خلال جولته على ضرورة الاهتمام بهم وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ حفاظًا على صحتهم، من خلال تكثيف أعمال التعقيم والتطهير المستمر بالسكن، وتوفير المعقمات والكمامات والقفازات لهم.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441 03:43 PM تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بالسكن وتوفير المعقمات والكمامات والقفازات Advertisements "أمين عسير" يتفقّد سكن عمال النظافة ويشدّد على تطبيق الإجراءات الاحترازية "أمين عسير" يتفقّد سكن عمال النظافة ويشدّد على تطبيق الإجراءات الاحترازية تفقّد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، سكن عمال النظافة بمدينة أبها؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩. وشدّد الحميدي خلال جولته على ضرورة الاهتمام بهم وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ حفاظًا على صحتهم، من خلال تكثيف أعمال التعقيم والتطهير المستمر بالسكن، وتوفير المعقمات والكمامات والقفازات لهم.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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