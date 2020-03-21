، عجزوا عن دفعه للتحرك.. "ترامب" تجاهل تحذيرات الاستخبارات عن خطورة "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب عن قناعته بأن الفيروس لن ينتشر على نطاق واسع

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجاهل تحذيرات متكررة أصدرتها في الأشهر القليلة الماضية أجهزة الاستخبارات بشأن خطورة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19"؛ حسبما أورد اليوم (السبت) موقع "روسيا اليوم".

ونسبت "واشنطن بوست" إلى مَن وصفتهم بمسؤولين أمريكيين مطلعين على تلك التقارير الاستخباراتية؛ تأكيدهم أن "البيت الأبيض والمشرعين في الكونغرس لم يصغوا في يناير وفبراير الماضيين إلى تلك التحذيرات، ولم يتخذوا خطوات كان من شأنها الحد من نطاق انتشار الفيروس في الولايات المتحدة لاحقًا".

من جهته بيّن أحد المسؤولين أن "ترامب" لم يتوقّع ذلك، لكنّ كثيرًا من الأفراد الآخرين في إدارته كانوا يتوقعون ذلك، غير أنهم عجزوا عن دفعه إلى اتخاذ أي شيء في هذا السبيل".

من ناحيتها أشارت مصادر إلى أن مستشارين كبارًا في البيت الأبيض، بمن فيهم وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس أزار، وكبير موظفي البيت الأبيض حينئذ مايك مولفاني، ورئيس مجلس السياسة المحلية جو غروغان، ونائب مستشار الأمن القومي ماثيو بوتينجر؛ حاولوا إقناع "ترامب" بأخذ خطر كورونا على محمل الجد واتخاذ إجراءات احترازية، لكن الرئيس تجاهل هذه النصائح وأعرب عن قناعته بأن الفيروس لن ينتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة، وبأن الوضع تحت السيطرة التامة.