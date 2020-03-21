السعودية اليوم / هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير



أبها 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس

هطلت مساء أمس أمطار غزيرة إلى متوسط على منطقة عسير، شملت محافظات بلقرن وبارق والنماص وتنومة وظهران الجنوب.

كما شملت الأمطار مراكز بللسمر وبللحمر وبني عمرو وعبس وعقبة الجوة وتهامة بللسمر وتهامة بللحمر.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

15:26ت م

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