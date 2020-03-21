السعودية اليوم / وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا



بيروت 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 24 إصابة جديدة مثبتة بفيروس كورونا.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة اللبنانية أن عدد حالات الإصابة بالفيروس المثبتة مخبريًا حتى اليوم بلغت 187 حالة في عموم لبنان, مشيراً إلى أن الوزارة تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارا للفيروس.

ودعت الوزارة جميع المواطنين في لبنان التقيد بالتدابير الصادرة عن المراجع الرسمية ولا سيما الحجر المنزلي وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى.

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15:24ت م

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