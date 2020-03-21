

الطائف 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس

أشاد أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بما حملته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من مضامين تؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم الإجراءات والتدابير كافة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم على ثرى هذا الوطن الغالي، والحرص في كل الظروف على توفير كل متطلبات الحياة الكريمة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية، مع اتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على الصحة العامة.

وأكد أن أمانة الطائف عملت مع باقي الأمانات والبلديات ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية على تعزيز الخطوات الاستباقية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - في مكافحة فيروس كورونا والحد من آثاره على صحة الفرد والمجتمع، مشيراً إلى أن الوزارة حشدت جهودها لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ونسقت الجهود التكاملية مع الجهات المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي، واتخذت التدابير الوقائية إسهاماً في الجهود التي تبذلها الدولة للسيطرة على الفيروس والحدّ من آثاره ، بإجراءات إدارية وصحية وبيئية وتوعوية، وأخرى تتعلق بديمومة الجدوى التشغيلية.

ونوه بثقة القيادة الحكيمة بعزيمة المواطن في تجاوز هذه الأزمة الصحية العالمية، مبيناً ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - من إمكانات حرصاً على سلامة المواطن والمقيم، حيث لم تدخر الدولة جهداً لتوفير كل ما من شأنه سلامة الجميع.

ودعا المهندس محمد آل هميل الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجنب الوطن كل مكروه، وأن يديم نعمة الأمن والأمان.

// انتهى //

15:13ت م

0068





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين الطائف : كلمة خادم الحرمين لشريفين أكدت الحرص على سلامة المواطن والمقيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.