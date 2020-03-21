السعودية اليوم / وكيل وزارة الحرس الوطني : كلمة خادم الحرمين الشريفين تميزت بالوضوح والشفافية



الرياض 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس

نوه معالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري, بمضامين الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي وجهها لأبنائه المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، وتميزت بالوضوح والشفافية وأكدت حرصه - أيده الله - واهتمامه الكبير بكل مايتعلق بصحة المواطن والمقيم وبث الطمأنينة في نفوس الجميع, وبينت ما تبذله المملكة بمختلف أجهزتها ومؤسساتها من جهود وتدابير متواصلة في سبيل الحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا.

وسأل معالي وكيل وزارة الحرس الوطني، الله العلي القدير أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، بالعون والتأييد لتجنيب البلاد والعباد تداعيات هذه الجائحة، وأن يحفظ للوطن الغالي أمنه واستقراره وأن يتجاوز العالم والإنسانية هذه الأزمة بإذن الله.

// انتهى //

15:11ت م

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