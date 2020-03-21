السعودية اليوم / مدير جامعة الجوف : كلمة خادم الحرمين الشريفين تدعونا للاطمئنان وتحملنا مسؤولية أكبر



سكاكا 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس

أكد مدير جامعة الجوف المكلف الدكتور بدر بن كريم الزارع أن ‏كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تؤكد مدى اهتمام القيادة الحكيمة بكل ما يحقق أمن واستقرار الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وأضاف الدكتور الزارع أن ما تضمنته الكلمة من مشاعر أبوية صادقة وشفافة تدعونا للاطمئنان بأننا ننعم بقيادة حكيمة تجعل مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة اهتماماتها وأولوياتها، متخذة كل ما يمكن من إجراءات احترازية تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والوقاية منه.

وبين أن كلمة الملك سلمان - رعاه الله - بقدر ما تضمنته من مشاعر أبوية مطمئنة، بقدر ما تدعونا جميعاً لتحمل مسؤولياتنا وتنفيذ توجيهات وقرارات الدولة في جميع سلوكياتنا الفردية والاجتماعية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية وأخذ الوضع على محمل الجد حتى نتجاوز هذه المرحلة بسلام بمشيئة الله.

ورفع خالص شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على كل ما يولونه من عناية واهتمام بسلامة الجميع على أرض الوطن الغالي، سائلاً المولى القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار وأن نتجاوز كل التحديات كعادة بلادنا ولله الحمد.

// انتهى //

15:10ت م

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