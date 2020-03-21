السعودية اليوم / "المياه الوطنية": نطمئن عملاءنا بضخ 9.7 ملايين م3 من المياه يوميًا في جميع مناطق المملكة



الرياض 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس

أعلنت شركة المياه الوطنية تطبيقها خطة تشغيلية لإدارة الطلب المتزايد على المياه في مناطق المملكة خلال فترة تعليق الأعمال لمكافحة فيروس كورونا, بضخ أكثر بضخ 9.7 ملايين م3 خلال هذه الفترة، بهدف توفير أكبر كمية من المياه للمواطنين والمقيمين.

وأوضحت الشركة أن جميع محطات إنتاج المياه ومنظومة شبكات المياه الموزعة في مناطق المملكة المختلفة تعمل بشكل طبيعي، وجاهزة لتطبيق خطة إدارة الطلب المتزايد على المياه إذا لزم الأمر, مؤكدة استمرارها في تقديم كل الخدمات، ومعالجة البلاغات لعملائها بمناطق المملكة المختلفة من خلال الفرع الإلكتروني للشركة e.nwc.com.sa على مدار الساعة، وذلك لضمان سلامة العملاء، وخدمتهم عن بُعد وفقًا للظروف الراهنة، واتباعًا لإرشادات الصحة والسلامة، ومنع التجمعات، مبينة أن خطتها التشغيلية تضمنت رفع جاهزية الكوادر البشرية والآليات وفرق الطوارئ والفرق الميدانية، إضافة إلى تحليل المخاطر المتوقعة، وآلية التعامل معها.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عبر بيان لها إغلاق جميع مراكز خدمات العملاء في المملكة ابتداءً من الثلاثاء 22 رحب 1441هـ الموافق 16 مارس 2020م، وذلك خلال فترة التعليق التي أقرتها الجهات المختصة, داعية جميع عملائها الكرام لطلب الخدمة من خلال فرعها الإلكتروني e.nwc.com.sa، وذلك على مدار الساعة للاستفادة من جميع الخدمات، ولضمان سلامة المراجعين، وخدمتهم عن بُعد وفقًا للظروف الراهنة، واتباعًا لإرشادات الصحة والسلامة، والبُعد عن التجمعات.

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15:09ت م

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