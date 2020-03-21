تعرف حالة الطقس في السعودية

السبت 21 مارس 2020

توقع خبراء الارصاد الجوية أن يشهد الطقس في المملكة العربية السعودية خلال الأيام القادمة، حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي، مع رياح سطحية نشطة في حائل والقصيم والرياض، وغبار واتربة مثارة نواحي الرياض والقصيم.



كما توقع الخبراء زخات رعدية في أجزاء من تبوك والجوف والاحساء والمرتفعات الجنوبية وتنبيه من السيول، وقد يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة في مختلف المناطق الشمالية الغربية.

وتسود أجواء باردة نسبيا في شمال وشمال غرب البلاد بينما تون معتدلة في باقي المناطق. وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا في المنطقة الغربية والوسطى تثير الغبار والأتربة.

Advertisements

كما توقعت الخبراء أن يكون الطقس اليوم السبت، باردا في شمال ووسط وغرب البلاد، وتزداد حدة الهطولات الرعدية نواحي تبوك وأجزاء من الجوف وجنوب شرق البلاد ونواحي جنوب البلاد بما فيها نجران ونواحي الربع الخالي، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في شرق ووسط البلاد تثير الغبار والأتربة.

وتوقع أن تشكل السيول في أجزاء من تبوك والجوف ونجران فيما تشكل الصقيع في أجزاء من الجوف وتبوك وعرعر.